La jueza de Garantías Eliana Ratta dictó 41 días de prisión preventiva para Sergio Manuel Frías, conocido como “el Churri”, y Juan Elías Torres Anés, investigados por su presunta participación en una organización dedicada a la venta de drogas en San Juan. Ambos fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial y permanecerán detenidos, según la resolución difundida, hasta el 28 de diciembre de 2026.

La Fiscalía les atribuye el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas. Los fiscales Nicolás Ayestarán y Pablo Pereira sostuvieron ante la magistrada que existen elementos para investigar la participación de ambos en una estructura dedicada a la comercialización de sustancias.

Qué encontraron durante los allanamientos

En un procedimiento realizado en el barrio Valle Grande, los investigadores secuestraron 350 gramos de cocaína. En otro domicilio incautaron 23 gramos de la misma sustancia, cinco envoltorios con cocaína, 12 cigarrillos de marihuana, otros 4,8 gramos de cannabis y $331.000 en efectivo.

Los operativos también permitieron secuestrar dos balanzas de precisión, recortes de nylon, un Volkswagen Vento gris, documentación de una motocicleta y cuatro teléfonos celulares. Estos últimos serán sometidos a peritajes autorizados judicialmente para buscar información relevante para la causa.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, Frías habría colaborado con un hombre identificado por el apellido Aciar en las maniobras investigadas. La acusación se apoya, entre otros elementos expuestos en audiencia, en información de un informante, testimonios de colaboradores y registros audiovisuales.

La Fiscalía pidió que continuaran detenidos

Durante la audiencia, los fiscales solicitaron prisión preventiva al sostener que existían riesgos procesales que justificaban mantener a ambos imputados privados de la libertad mientras avanza la investigación.

Las defensas se opusieron. El defensor oficial Sergio Herrero solicitó la libertad de Frías y, como alternativa, su arresto domiciliario. Por su parte, Filomena Noriega, abogada de Torres Anés, pidió la excarcelación o una medida domiciliaria con tobillera electrónica.

Finalmente, Ratta hizo lugar al requerimiento fiscal y fijó la prisión preventiva por 41 días. La medida es cautelar y no constituye una condena: los dos hombres continúan imputados y conservan la presunción de inocencia.

Bloqueo de cuentas y próximos pasos

La jueza también ordenó bloquear las cuentas bancarias vinculadas a los CUIT de los acusados, una medida que se suma al análisis de los elementos secuestrados durante los allanamientos.

La investigación penal preparatoria tiene como fecha de vencimiento el 20 de abril de 2027. Hasta entonces, la Fiscalía continuará con las pericias y la recolección de pruebas para determinar el alcance de las presuntas maniobras y la responsabilidad de los involucrados.