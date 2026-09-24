Dos hombres ingresaron a un maxikiosco de Villa Krause durante la madrugada de este miércoles y, luego de simular que eran clientes, atacaron al joven que atendía el local para robar el dinero de la caja registradora. El empleado, de 19 años, recibió un botellazo en uno de sus brazos y los delincuentes escaparon con $60.000. El hecho es investigado por la UFI Delitos contra la Propiedad.

El asalto ocurrió pasadas la 1.30 en el maxikiosco Génesis 24 Horas, ubicado en la intersección de avenida Boulevard Sarmiento y calle Elizondo, en Rawson. En ese momento, el comercio era atendido por un joven de apellido Aballay, quien se encontraba detrás del mostrador cuando los sospechosos ingresaron.

Simularon ser clientes

Según el relato que el empleado brindó a los efectivos que llegaron posteriormente al lugar, los dos hombres se comportaron inicialmente como clientes. La situación cambió cuando llegó el momento de pagar.

Uno de los sospechosos tomó una botella de cerveza y golpeó al joven en uno de sus brazos. La agresión fue aprovechada por ambos para apoderarse del dinero que había en la caja registradora. Con los $60.000 en su poder, escaparon del comercio antes de que pudiera intervenir la Policía.

Intervino la Policía

Después del ataque, Aballay avisó al propietario del maxikiosco sobre lo ocurrido. El dueño realizó el llamado al 911 para solicitar asistencia.

Personal policial se trasladó hasta el comercio y también intervino un equipo médico para revisar al joven. Si bien sufrió lesiones producto del ataque, no fue necesario trasladarlo a un hospital.

En el procedimiento participaron efectivos de la Comisaría 6ª, mientras que la investigación quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Ahora los investigadores trabajan para determinar la identidad de los dos autores del robo y reconstruir cómo fue la fuga luego del ataque. También buscan reunir elementos que permitan avanzar en la investigación del asalto ocurrido durante la madrugada en el comercio de Villa Krause.