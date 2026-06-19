La suspensión del transporte de mineral desde Hualilán hacia la planta Casposo generó reclamos de información por parte de los municipios de Ullum y Calingasta. Los intendentes David Domínguez y Sebastián Carbajal señalaron que no recibieron precisiones formales sobre los motivos de la medida y reclamaron mayores detalles sobre la continuidad de la operatoria.Alemás, el jefe counal ullunero cuestionò el impacto de la empresa en su departamento.

Según explicó Domínguez, el último informe trimestral al que tuvo acceso el municipio de Ullum, correspondiente a marzo, registraba alrededor de 70 trabajadores del departamento vinculados al proyecto. En ese contexto, cuestionó la comunicación mantenida por la empresa con las autoridades locales y aseguró que la decisión tomó por sorpresa a la comuna.

"No se nos ha informado ni el por qué. No nos han llamado las empresas, salvo una que nos llamó con la preocupación hace una semana de que se sentía rumores que los iban a parar", sostuvo en diálogo con DIARIO HUARPE.

"No se nos ha informado ni el por qué"

El jefe comunal indicó además que "nos dieron a entender en una reunión la semana pasada con Sonia Delgado (directora de Challenger Gold operadora de la mina Hualilán) que iban a parar supuestamente el transporte por un par de meses porque necesitaban hacer algunas voladuras y algunas cosas más", manifestó.

David Domìnguez intendente de Ullum.Foto: (Archivo)

Domínguez también cuestionó a Hualilàn: "Nos encontramos siempre con noticias en los medios todas grandilocuentes, 900 puestos de trabajo, tantos millones de dólares de inversión, tanta cosa. Y realmente no está pasando eso en la realidad", afirmó.

La postura calingastina

En Calingasta, el intendente Sebastián Carbajal confirmó que fue informado sobre la suspensión del transporte mediante una comunicación telefónica. En declaraciones a Radio Manantial, explicó que la empresa le indicó que la decisión responde a una determinación adoptada por la conducción de la compañía y que el objetivo sería acumular material en Hualilán antes de retomar los envíos hacia Casposo.

Sebastián carbajal intendente de Calingasta.Foto: (Archivo)

"Me refiere a que es una decisión del CEO de la empresa, que consiste en el acopio de material allá en Hualilán, en Ullum, para posterior a eso reiniciar el tránsito hacia Casposo", señaló.

Sin embargo, indicó que "no tienen una fecha de reiniciar nuevamente las actividades".

Carbajal agregó que "se comprometieron desde la empresa a enviarnos en estos días un informe por mesa de entrada, como lo solicité en algún momento, en donde se nos explique con mayores detalles el motivo de esta decisión", afirmó.

Mientras ambos municipios aguardan información oficial sobre los alcances de la suspensión y los plazos previstos para la continuidad de las actividades. Mientras tanto, se espera un comunicado referido al hecho que motivó el freno del transporte de mineral.