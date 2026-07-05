Un momento de gran preocupación se vivió durante la segunda jornada de La Plata Cómic, cuando dos participantes de un concurso de baile cayeron del escenario luego de que parte de la estructura cediera en plena presentación. El incidente ocurrió en el Pasaje Dardo Rocha y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El accidente se produjo durante una de las competencias de K-pop que integraban la programación del evento, dedicado al anime, el cosplay y la cultura pop, que reunió a cientos de personas durante el fin de semana en la ciudad de La Plata.

Las imágenes, captadas por una cámara ubicada sobre el escenario, muestran a tres integrantes del grupo de baile "Red" realizando una coreografía cuando, de manera repentina, el piso se rompe y dos de ellos caen al vacío.

Tras el incidente, la música se detuvo inmediatamente y varias personas, entre organizadores y asistentes, corrieron hacia el lugar para auxiliar a los bailarines.

En un primer momento trascendió que la caída habría sido consecuencia de una pérdida de equilibrio durante la coreografía. Sin embargo, el video permitió confirmar que el accidente ocurrió porque una parte del escenario colapsó mientras los participantes actuaban.

Los jóvenes fueron asistidos en el lugar por personal médico, que evaluó su estado de salud tras la caída. Horas después, la organización de La Plata Cómic difundió un comunicado para llevar tranquilidad a quienes siguieron el episodio.

"Queremos llevar tranquilidad a todas las personas que se han preocupado por lo ocurrido. Los bailarines fueron asistidos y evaluados por el personal de salud, que afortunadamente confirmó que no hubo lesiones de gravedad. Además, los propios chicos nos informaron recientemente que se encuentran bien", señalaron los organizadores.

En el mismo mensaje, también agradecieron "la preocupación, el apoyo de todos los que ayudaron, la comprensión y la solidaridad recibidos" tras el accidente, que generó una fuerte repercusión en las redes sociales luego de la difusión del video.