Dos jóvenes fueron aprehendidos durante la tarde de este miércoles en Capital luego de un operativo policial que permitió recuperar una bicicleta denunciada como robada horas antes. Durante el procedimiento, además, uno de los sospechosos arrojó una bolsa con cogollos de marihuana a una acequia, sustancia que arrojó un peso total de 12 gramos tras la prueba de campo.

La droga que la Policía recuperó y que los ladrones arrojaron a un acequia.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:20, cuando personal de Motorizada N°1 y de la Base General Acha realizaba recorridas de prevención por calle Tucumán, casi en la intersección con San Lorenzo, en Concepción.

En esas circunstancias, los efectivos observaron una camioneta Toyota Hilux de color rojo que realizó una maniobra para interceptar a dos hombres que circulaban en una bicicleta rodado 29, de color negro con vivos grises y marca Venzo.

La numeración del rodado aún permanecía en el cuadro y eso facilitó su constatación.

Ante la situación, los policías procedieron a intervenir e interceptaron a los dos ciclistas. Sin embargo, uno de ellos emprendió la huida y fue alcanzado a pocos metros del lugar.

Antes de ser interceptado, según el informe policial, el joven arrojó una bolsa transparente con hojas y material vegetal a una acequia. Además, durante el procedimiento, los efectivos encontraron entre sus pertenencias un teléfono celular de color negro, cuya procedencia y tenencia no pudo acreditar.

El joven fue identificado como Juan Pablo Alaniz Fuentes, de 25 años. Tras su aprehensión, los policías continuaron con el procedimiento y entrevistaron al conductor de la camioneta Toyota Hilux, Carlos Alberto Agüero Castro, de 67 años.

El hombre manifestó que la bicicleta en la que circulaban los jóvenes era de su propiedad y aseguró que se la habían sustraído durante la madrugada, alrededor de las 3. Para acreditar la propiedad del rodado, exhibió ante los efectivos el acta de la denuncia radicada por el robo y documentación relacionada con la compra de la bicicleta.

La bicicleta recuperada era una Venzo rodado 29, de color negro con vivos grises, y quedó vinculada a las actuaciones iniciadas por la sustracción denunciada durante la madrugada.

El segundo joven fue identificado como Jeremías Amir Calo Velasco, de 22 años. Durante el palpado de urgencia, los efectivos le encontraron un teléfono celular marca Samsung, aunque tampoco pudo precisar ni acreditar la procedencia o tenencia del aparato.

Ante la recuperación de la bicicleta denunciada como robada, el personal policial mantuvo comunicación con la UFI Delitos contra la Propiedad. Por directivas de la ayudante fiscal Erica Funes, se solicitó el envío de los actuados completos de Comisaría 3ª, además de la realización del acta de reconocimiento y entrega del rodado y un informe técnico pericial acompañado de fotografías.

Asimismo, se dispuso establecer comunicación con la oficial ayudante Victoria Calderón, de Comisaría 2ª, para determinar la situación de los dos jóvenes aprehendidos y avanzar con las medidas correspondientes.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, también intervino personal de Drogas Ilegales, a cargo de la cabo primero Eliana Peñaloza. Los efectivos realizaron una prueba de campo sobre el material que había sido arrojado a la acequia por uno de los sospechosos.

El resultado fue positivo para marihuana, específicamente cogollos, con un peso total de 12 gramos. Por este hallazgo tomó intervención la Unidad Fiscal Federal, que incorporó el procedimiento al Legajo N.º 423/26.

De esta manera, el operativo iniciado a partir de la intervención de una camioneta que intentó detener a los dos ciclistas terminó con la recuperación de una bicicleta que había sido denunciada como robada apenas unas horas antes, la aprehensión de dos jóvenes, el secuestro de dos teléfonos celulares cuya procedencia deberá ser determinada y el hallazgo de marihuana.