Dos jóvenes fueron detenidos luego de ser sorprendidos cuando intentaban ingresar a un domicilio trepando un portón. El procedimiento ocurrió mientras personal del Cuerpo Especial de Vigilancia realizaba recorridas de prevención y seguridad.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos observaron a dos hombres escalando un portón con la intención de ingresar a una vivienda. Al advertir la presencia de los uniformados, ambos intentaron escapar del lugar.

Sin embargo, la maniobra fue frustrada y los jóvenes fueron aprehendidos a pocos metros. Al ser identificados, se constató que uno tenía 19 años, mientras que el otro era menor de edad, con 17 años.

Durante un palpado de urgencia realizado por los efectivos, encontraron entre las prendas de uno de los jóvenes un frasco de color negro. En su interior había una sustancia vegetal de tonalidad verde amarillenta que, de acuerdo con las primeras apreciaciones, sería presumiblemente marihuana.

Tras el procedimiento se acercó el propietario de uno de los domicilios a los que los sospechosos habrían intentado ingresar. El hombre revisó el lugar y confirmó que no habían logrado sustraer ningún objeto.

La rápida intervención del personal policial permitió frustrar el presunto ingreso y detener a los dos jóvenes antes de que pudieran concretar el robo. El procedimiento quedó bajo las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y la situación de los aprehendidos.