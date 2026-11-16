La Fiesta Nacional del Sol 2026 ya definió a los grandes ganadores del concurso de versiones de su canción oficial: el dúo sanjuanino Abita, integrado por Abigail Gutiérrez y William Heredia, se quedó con el primer puesto gracias a una innovadora propuesta musical que fusiona el pop contemporáneo con influencias del gospel, logrando el pase directo para tocar en vivo ante miles de personas en el escenario del Paseo Federal durante la feria que se realizará del 20 al 22 de noviembre.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, tuvo como objetivo central promover la participación de talentos locales y ofrecer nuevas interpretaciones de "Huellas de nuestra tierra", la canción oficial de esta edición que está inspirada en la temática "San Juan, Parque Triásico".

La presentación de los ganadores en el predio ferial funcionará como una vidriera clave para que tanto los sanjuaninos como los turistas disfruten en vivo de una reversión fresca de la pieza que acompaña la celebración mayor de la provincia.

Detrás del proyecto ganador se encuentran Abigail Gutiérrez, oriunda del departamento de Santa Lucía, y William Heredia, vecino de Rawson. Ambos artistas decidieron sumarse a la convocatoria provincial apostando por un cruce de estilos poco habitual para el repertorio festivo tradicional, combinando la estructura del pop actual con armonías vocales y coros característicos del género gospel.

Para alcanzar ese sonido moderno, juvenil y con identidad propia, la versión ganadora incorporó una instrumentación completa compuesta por piano, cuerdas, guitarras, batería y arreglos corales.

Según detallaron los propios músicos en su presentación oficial, el proceso creativo nació de manera orgánica a partir de una maqueta inicial desarrollada únicamente sobre una guitarra como instrumento principal, para luego ser trabajada y producida en estudio junto a otros músicos hasta alcanzar su forma definitiva.

La mecánica del certamen permitió que los artistas de toda la provincia compartieran sus propias interpretaciones del tema oficial directamente a través de Instagram, utilizando el hashtag #miversioncancionfns y etiquetando a la cuenta oficial de la Fiesta Nacional del Sol.

De esta manera, la edición 2026 reafirma su apuesta por generar espacios de visibilización para el talento local e integrar a los creadores sanjuaninos en uno de los acontecimientos culturales más importantes de la región.