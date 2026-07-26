Un trágico accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada del sábado en la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de Árraga, en el departamento Silípica, Santiago del Estero, dejó como saldo dos jóvenes fallecidas y otras dos personas gravemente heridas.

El siniestro se produjo alrededor de las 2.30, en el kilómetro 1105 de la ruta. Por causas que aún son materia de investigación, el conductor de un Toyota Corolla perdió el control del vehículo y terminó impactando violentamente contra un árbol ubicado al costado del camino.

Como consecuencia de la violencia del choque, Ailén Dahiana Pinto, de 18 años, y Dalma Herrera, de 19, ambas oriundas de la ciudad de Loreto, fallecieron en el lugar.

En tanto, los otros ocupantes del automóvil, Lautaro Antonio Castaño, de 19 años, y Raúl Ignacio Farías, de 20, fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional de Santiago del Estero. Ambos permanecen internados con traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento y múltiples lesiones, según informaron fuentes médicas.

Profundo dolor en Loreto

La tragedia generó una fuerte conmoción en la comunidad de Loreto, donde familiares, amigos y vecinos expresaron su dolor por la pérdida de las jóvenes.

La Municipalidad de Loreto publicó un mensaje de condolencias dirigido a las familias de las víctimas. "Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias y un abrazo de fortaleza a todos sus familiares, amigos y seres queridos ante esta irreparable e intempestiva pérdida", expresó el comunicado difundido por la gestión encabezada por el intendente Ramón Rosa González.

También el Colegio Virgen de Loreto, institución a la que asistió Ailén Pinto, manifestó su pesar mediante un mensaje en el que destacó el acompañamiento a sus seres queridos y elevó una oración en memoria de la joven.

La investigación

La causa quedó a cargo de la fiscal Fernanda Vittar, quien ordenó la intervención del área de Criminalística para realizar las pericias correspondientes en la escena del accidente.

Los investigadores trabajan para establecer las causas que provocaron el despiste y reconstruir la mecánica del siniestro que terminó con la vida de dos jóvenes y dejó a otras dos luchando por su recuperación.