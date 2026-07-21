Dos jóvenes quedaron registrados por cámaras de seguridad en el momento en que sustrajeron una bicicleta que estaba estacionada en la vereda de Farmacia Cuyo, ubicada sobre avenida Libertador, en Capital.

Según relataron testigos a DIARIO HUARPE, el hecho ocurrió el pasado 18 de julio, antes de las 17 horas La secuencia quedó captada por el sistema de videovigilancia del lugar.

Las imágenes muestran a dos personas que circulaban a bordo de una bicicleta por la zona. En un momento determinado, uno de ellos descendió del rodado y se acercó hasta la bicicleta que estaba estacionada frente al comercio. En pocos segundos, el joven tomó el vehículo y logró llevárselo. Luego de concretar el robo, ambos escaparon rápidamente por la zona.

De acuerdo con lo observado en la filmación, el rodado sustraído se encontraba estacionado en la vía pública sin un sistema de seguridad que impidiera retirarlo.

El accionar de los delincuentes fue rápido y no demandó más que unos segundos, aprovechando la oportunidad para llevarse la bicicleta y abandonar el lugar.

El registro de las cámaras podría convertirse en una herramienta clave para identificar a los responsables del hecho, mientras los damnificados buscan avanzar con la denuncia correspondiente.