Dos ladrones entraron a una casa en Chimbas y el dueño los baleó

El departamento de Chimbas fue escenario de un violento episodio de inseguridad que involucró un asalto y una posterior batalla campal entre vecinos. Los protagonistas de este suceso fueron el propietario Moreno y los dos presuntos delincuentes que ingresaron a una vivienda ubicada en el barrio 19 de Noviembre con claras intenciones de robo.

Durante el desarrollo de los acontecimientos, el dueño de casa identificado como Moreno se defendió de la agresión utilizando un arma de fuego y efectuó disparos que alcanzaron a los intrusos. Producto de esta balacera, los dos sospechosos sufrieron lesiones de consideración y debieron ser hospitalizados de urgencia bajo observación médica constante.

Tras la balacera en el domicilio, la situación social se descontroló por completo y se originó una violenta pelea callejera que enfrentó a más de veinte personas divididas en bandos antagónicos. Ante este panorama crítico, las autoridades policiales enviaron efectivos de infantería y del comando radioeléctrico para calmar los ánimos y dispersar a los revoltosos.

Finalmente, los agentes procedieron a la detención preventiva de Moreno para evitar mayores represalias barriales y trasladaron al imputado a la sede de la Comisaría 17. En paralelo, la unidad fiscal interviniente continúa recolectando pruebas y testimonios para determinar con exactitud cómo se produjo el ataque y la tenencia del arma.