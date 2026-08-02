Un violento e indignante asalto sacudió al departamento de Chimbas cuando una niña de apenas 12 años fue víctima de un salvaje robo a mano armada. El hecho delictivo tuvo lugar en las inmediaciones del Loteo Las Margaritas, donde la menor fue interceptada en la vía pública por al menos dos delincuentes que no tuvieron reparos en ejercer violencia física para lograr su cometido.

Según informaron fuentes policiales, el alerta ingresó a través del 911, lo que motivó el inmediato despliegue de efectivos a la zona. Al llegar, los uniformados se entrevistaron con la madre de la víctima, una mujer de 31 años, quien relató los momentos de terror que acababa de sufrir su hija. De acuerdo con el testimonio, los agresores abordaron a la niña de forma sorpresiva y la situación escaló rápidamente cuando uno de ellos la tomó del cuello.

Bajo una intimidación constante, el delincuente exhibió un cuchillo para obligar a la menor a entregar sus pertenencias. Sin posibilidad de defenderse ante la violencia de los sujetos, la niña entregó su teléfono celular, un Samsung Galaxy A3. Tras obtener el botín, los delincuentes se dieron a la fuga rápidamente, perdiéndose en las calles del loteo.

A pesar del maltrato físico recibido y del profundo estado de nerviosismo provocado por la traumática situación, las autoridades confirmaron que la menor no presentó lesiones físicas de gravedad. Por este motivo, la familia decidió no requerir la asistencia de una ambulancia en el lugar del hecho.

Actualmente, las autoridades policiales de la jurisdicción se encuentran trabajando activamente en el caso. Se están recabando datos testimoniales y realizando recorridas investigativas en la zona del Loteo Las Margaritas con el objetivo de identificar y dar con los responsables de este violento ataque a una menor de edad.