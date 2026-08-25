Dos ladrones robaron un celular, los persiguió la policía y fueron aprehendidos

Un intento de arrebato en la vía pública derivó en una persecución policial y en la aprehensión de dos jóvenes que circulaban en motocicleta por el centro de la Capital. El procedimiento se inició durante la madrugada y concluyó a las pocas cuadras con el secuestro de una manopla plateada.

El hecho ocurrió el 25 de agosto a las 02:04 horas en la intersección de las calles Mendoza y 9 de Julio. En ese sector, un masculino que se trasladaba a bordo de una moto de 110 cc intentó sustraer un celular. Tras el hecho, el personal policial inició una persecución para interceptar a los sospechosos.

La persecución finalizó en la calle General Acha y Laprida, donde los efectivos lograron interceptar y aprehender a los implicados. Los detenidos fueron identificados por la policía como Ripoll, de 22 años, y Molina Mallea, de 19 años.

Durante el palpado de seguridad, se les secuestró una manopla de color plateado. Posteriormente, el damnificado reconoció a ambos jóvenes como los autores del hecho, en el marco de las actuaciones correspondientes a la Comisaría Tercera.