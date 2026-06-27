Dos mendocinas levantaron la basura tras el banderazo argentino en Dallas

La pasión por la Selección Argentina no solo se demuestra con camisetas, banderas y cantos. En Dallas, durante el banderazo previo al partido ante Jordania por el Mundial 2026, dos amigas argentinas protagonizaron un gesto que llamó la atención de todos: decidieron ayudar a limpiar los residuos que habían quedado tras la concentración de hinchas.

Ángeles Saluk y Nerina Alaníz, oriundas de Godoy Cruz, Mendoza, habían viajado para acompañar al equipo nacional, pero al ver la cantidad de basura acumulada tomaron una bolsa y comenzaron a juntar los desperdicios del lugar.

“Vinimos a alentar a la Selección, pero vimos al chico que andaba con una bolsa muy grande y dijimos: ¿por qué no lo podemos ayudar?”, explicaron durante una entrevista realizada en medio de la limpieza.

El gesto generó sorpresa entre quienes estaban presentes. Ante la consulta sobre si los argentinos estaban cuidando el ambiente, las jóvenes respondieron con sinceridad: “Más o menos. Algunos sí y otros no”.

Las amigas destacaron la importancia de dar el ejemplo y mantener limpio el espacio compartido. “Siempre tendríamos que ser así, limpiar siempre todo lo que tengamos”, expresaron.

La escena rápidamente se convirtió en una muestra de compromiso y solidaridad en medio de la fiesta mundialista. Más allá del resultado deportivo, Ángeles y Nerina dejaron un mensaje sobre responsabilidad y convivencia, representando a los hinchas argentinos con una actitud que fue reconocida por quienes participaron del banderazo.