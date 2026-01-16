Dos menores de edad chocaron su moto contra un caballo y están graves

El jueves 15 de enero de 2026, aproximadamente a las 21:30 horas, se produjo un siniestro vial en la localidad de Puchuzún, departamento Calingasta. Personal de la Comisaría 16º, bajo las órdenes del Segundo Jefe Eduardo Albarracín, acudió a un llamado telefónico que alertaba sobre el accidente ocurrido en la Ruta Provincial N.º 412, en una zona cercana al Polideportivo Municipal que se caracteriza por la falta de iluminación. En dicho lugar, dos adolescentes de 15 años que circulaban en una moto de 110 cc. impactaron contra un equino.

Debido a la fuerza del choque, la policía procedió al secuestro preventivo del rodado y realizó un rastrillaje en el que se hallaron restos del animal sobre la calzada. El equino, un potrillo de un año que no presentaba marca, fue localizado sin vida a 300 metros del sitio del impacto.

Las jóvenes involucradas fueron trasladadas inicialmente al servicio de urgencias del Hospital Dr. Aldo Cantoni y luego derivadas hacia la Ciudad de San Juan, al Hospital Dr. Guillermo Rawson, tras diagnosticárseles traumatismos encéfalo craneanos. Para la madrugada de este viernes, la dependencia local informó que las menores se encontraban en la unidad de terapia intermedia del Hospital de Niños.