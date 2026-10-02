Una mujer de 41 años fue víctima de un violento asalto durante la noche del domingo en Melchor Romero, partido de La Plata. Dos delincuentes que circulaban en una motocicleta la interceptaron mientras caminaba por una calle que permanecía completamente a oscuras debido a un corte de luz.

Según la denuncia realizada por la víctima, el episodio ocurrió cuando se desplazaba a pie por calle 37, desde la intersección con calle 167 en dirección hacia calle 163.

La falta de iluminación dificultaba la visibilidad en el lugar y la mujer quedó expuesta a los delincuentes, que aprovecharon la situación para abordarla.

La amenazaron y le exigieron sus pertenencias

De acuerdo con el relato de la víctima, los dos asaltantes se movilizaban en una motocicleta y la interceptaron en medio de la oscuridad.

Uno de ellos la amenazó con un arma de fuego y ambos le exigieron que entregara sus pertenencias. Ante la situación, la mujer debió entregar todo lo que llevaba consigo.

El botín incluyó 600.000 pesos en efectivo, 200 dólares, documentación personal, tarjetas de crédito y un teléfono celular iPhone.

Después de concretar el robo, los delincuentes escaparon rápidamente en la motocicleta y aprovecharon las condiciones de oscuridad para alejarse del lugar.

El corte de luz, en el centro de la escena

El asalto volvió a poner el foco sobre las dificultades que generan los cortes de suministro eléctrico en sectores donde la falta de iluminación deja las calles completamente oscuras.

En este caso, la mujer debió continuar su recorrido a pie por una zona sin iluminación artificial y, según su denuncia, esa situación dificultó tanto la posibilidad de advertir la presencia de los atacantes como de reconocerlos posteriormente.

El hecho quedó bajo investigación y, hasta el momento de la publicación, no se habían informado detenciones vinculadas al asalto.