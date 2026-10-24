Dos motochorros golpearon a una jubilada de 70 años para robarle en Pocito

Una jubilada de 70 años fue víctima de un violento robo en las últimas horas en el departamento Pocito. Dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta la sorprendieron en la entrada de su vivienda, la empujaron hacia el interior y la golpearon para robarle dinero y otras pertenencias.

El episodio ocurrió en una propiedad situada sobre calle 6, antes de Vidart. Según la información policial, la víctima, de apellido Fuentes, se disponía a cerrar la puerta de su domicilio cuando fue interceptada por los dos sujetos, que circulaban en una motocicleta tipo enduro.

Los asaltantes actuaron con violencia desde el comienzo. De acuerdo con los primeros datos del hecho, uno de ellos tomó a la mujer del cuello y la obligó a ingresar por la fuerza a la vivienda. Una vez dentro, ambos comenzaron a agredirla con golpes de puño.

La situación se agravó cuando los delincuentes intentaron restringir los movimientos de la jubilada para concretar el robo.

Los sujetos lograron sustraerle dinero y otros elementos antes de escapar del lugar. Por el momento, no trascendieron detalles sobre la identidad de los responsables ni sobre su paradero.

El caso se suma a los hechos de inseguridad registrados en el departamento y tiene como particularidad la violencia ejercida contra una mujer de edad avanzada dentro de su propia vivienda.