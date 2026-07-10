Dos muertos y 16 heridos tras el choque de un micro de un equipo infantil

La vuelta a casa de un grupo de jóvenes deportistas se transformó en una tragedia este jueves por la tarde en el sur cordobés. Mientras circulaban por la Ruta Provincial cuatro, un minibús que trasladaba a un equipo de fútbol femenino infantil chocó de frente contra un auto particular entre La Carlota y Huanchilla. El saldo del impacto fue de dos personas fallecidas, un hombre y una mujer que iban en el coche, además de una tercera ocupante que resultó herida de gravedad.

El hecho ocurrió cerca de las 17.50 en la zona conocida como la curva de la Herrería. Las 16 jugadoras, con edades de entre nueve y 12 años, sufrieron diversos golpes y cortes producto del estallido de los vidrios tras el vuelco del micro.

Las menores, que pertenecen a las localidades de Laboulaye y Serrano, regresaban de un encuentro en Río Cuarto cuando se produjo la colisión frontal contra el Fiat Siena. Todas fueron derivadas al Hospital de La Carlota, donde recibieron asistencia médica y apoyo psicológico. Según los reportes, ninguna de las nenas presenta riesgo de vida.

La investigación del siniestro quedó a cargo de la Policía Judicial de Río Cuarto para determinar las responsabilidades del choque. Sobre las causas del accidente, Fabricio Ibarra, jefe de los Bomberos Voluntarios de La Carlota, explicó que "estamos tratando de averiguar qué pasó realmente porque en el momento que se produjo el siniestro la visibilidad era normal" al referirse a las condiciones del entorno.

A pesar del intenso movimiento de camiones vinculados a la actividad agrícola en la zona, las autoridades confirmaron que la visibilidad no presentaba inconvenientes al momento del impacto.