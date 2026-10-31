Un procedimiento por un intento de hurto en el supermercado VEA del Shopping del Bono terminó con dos mujeres aprehendidas y un patrullero dañado. El episodio comenzó cuando personal de seguridad del comercio retuvo a una clienta que habría intentado salir del establecimiento sin abonar varios productos. Minutos después, la situación se agravó con la llegada de su hija, quien atacó al gerente del local y posteriormente rompió una de las ventanas del vehículo policial.

El primer episodio motivó la intervención de efectivos de los móviles Urbano 06 y Urbano 04. Los cabos Daniel Cáceres y Cristopher Díaz, junto con los agentes Matías Albarracín y Emanuel Sarmiento, fueron comisionados al supermercado luego de recibir un aviso sobre la aprehensión de una mujer mayor de edad por parte del personal de seguridad.

Según el informe policial, la clienta había intentado evadir la línea de cajas y sustraer distintos productos de mercadería. Entre los elementos que presuntamente intentó llevarse había cortes de carne, jugos en sobres y un desodorante para pisos.

El móvil Urbano 06 fue dañado por la menor cuando estaba adentro del patullero.

La mujer fue identificada como Silvia Vanesa Malla Recabarren, de 48 años, domiciliada en el departamento Chimbas. Ante lo sucedido, los uniformados dieron intervención al sistema acusatorio y el ayudante fiscal Mariano Teja dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia, bajo la calificación provisoria de hurto en grado de tentativa. La causa quedó registrada con el legajo 29/26.

Sin embargo, cuando los efectivos todavía trabajaban en el lugar, se presentó otra mujer que resultó ser hija de la primera aprehendida. La joven llegó en una actitud hostil y, de acuerdo con la reseña policial, comenzó a agredir con golpes de puño al gerente del supermercado, identificado como Andrés Roselot, de 47 años.

Ante esta situación, el personal solicitó apoyo de efectivos policiales femeninos y procedió a la aprehensión de la adolescente, de 17 años, domiciliada en el Lote Hogar 38, también en Chimbas.

El episodio continuó cuando la menor fue colocada dentro del móvil policial. Según el reporte, comenzó a lanzar patadas contra el vehículo y provocó la rotura completa del vidrio de la puerta trasera izquierda. Además, los golpes descuadraron la puerta del patrullero Urbano 06.

Por este segundo hecho, los efectivos dieron intervención al Segundo Juzgado de Menores. La comunicación fue atendida por la jueza Cristina Elizondo, quien tomó conocimiento de lo sucedido y dispuso las actuaciones correspondientes bajo la carátula de daño, registradas en el sumario 08/26.

De esta manera, el procedimiento originado por un presunto intento de hurto terminó con dos intervenciones judiciales diferentes: una en el ámbito de Flagrancia por la situación de la mujer adulta y otra en la Justicia de Menores por los daños ocasionados por la adolescente.