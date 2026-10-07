Una mujer fue denunciada por agredir físicamente a otra durante un altercado ocurrido en el edificio de la Municipalidad de 25 de Mayo. El episodio se registró este martes alrededor de las 7:20, en el inmueble ubicado en la intersección de calle 9 de Julio y Ramón Barrera, y terminó con la intervención de la Policía y una denuncia penal por lesiones.

Personal de la Comisaría 10° fue comisionado hasta la sede municipal luego de recibir un aviso sobre una pelea entre dos mujeres. Al llegar, los efectivos entrevistaron a una de las involucradas, quien manifestó que había sido agredida físicamente por otra mujer, de apellido Altamirano, oriunda de la zona.

Según el relato que brindó la damnificada ante los policías, la discusión derivó en una agresión física. La mujer señaló que Altamirano le propinó un golpe de puño en el rostro, específicamente en la zona del pómulo izquierdo.

La denunciante agregó que, después del golpe, la agresora la tomó del cabello y la tiró al piso. De acuerdo con su exposición, posteriormente la arrastró por el lugar.

Como consecuencia de la agresión, la mujer presentó una notable hinchazón alrededor del ojo izquierdo. Ante la situación, los efectivos trasladaron a Altamirano hasta la sede policial, donde quedó vinculada a un expediente contravencional.

La actuación quedó registrada bajo el Expediente Contravencional N.º 364/26, caratulado por infracción a los artículos 110°, 117° y 118° de la Ley 941-R, con intervención del Juzgado de Paz Letrado de 25 de Mayo.

Minutos después, la mujer que había denunciado la agresión se presentó en la dependencia policial y formalizó una denuncia penal por las lesiones que había sufrido durante el enfrentamiento.

A partir de esa presentación se inició el Legajo de Investigación N.º 46/26, caratulado Lesiones, en referencia al artículo 89° del Código Penal Argentino, con intervención de la UFI Genérica.

De esta manera, el episodio ocurrido dentro de la Municipalidad de 25 de Mayo derivó en dos actuaciones: una contravencional, vinculada al altercado, y otra penal, iniciada a partir de la denuncia presentada por la mujer que manifestó haber sido golpeada.

La mujer de apellido Altamirano quedó finalmente a disposición de la unidad fiscal interviniente, mientras avanzan las actuaciones destinadas a determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión y las lesiones denunciadas.