En el funeral de los cuatro oficiales que fallecieron en el accidente del helicóptero en Valle Fértil, DIARIO HUARPE dialogó con Fabián Torres y Rubén Olivares, dos agentes retirados de la fuerza de la Policía de San Juan.

Por la explanada de la Catedral San Juan Bautista, la consternación, la memoria y el consuelo atravesó las palabras de numerosos miembros para darle el último adiós a los camaradas caídos.

“Cuando uno sale a trabajar no sabe si vuelve”, así empezó Fabián Torres. “Fue la decisión de Dios y se debe cumplir”, dijo el oficial retirado que, además, es el primo de Jorge Carbajal (subjefe del Cuerpo de Bomberos fallecido), expresó con pesar el impacto del trágico accidente: “Eran gente de trayectoria, de mucha experiencia, muy abocados al servicio. Gente que siempre estuvo en los peores y mejores momentos, nunca faltaron. Muy triste y dolorosa la partida de ellos, pero es la decisión de Dios y así se debe cumplir”.

Fabián Torres.

Al reflexionar sobre los riesgos diarios que asume el personal en cumplimiento del deber, Torres remarcó la vulnerabilidad emocional ante este tipo de pérdidas:

“Cuando uno sale no sabe si vuelve. Uno ya está preparado para salir a la calle y trabajar, pero nunca se pone a pensar en esta situación. Preparado al cien por ciento no estás, porque cada vez que cae un compañero te golpea muy fuerte”.

Por su parte, Rubén Olivares, comisario retirado con 16 años fuera de la fuerza, recordó con un afecto paternal al subjefe de la Policía, Germán Videla, a quien conoció desde sus primeros pasos en la institución: “Germán lo recibí cuando empezó como oficial ayudante. A todos los conocía. A Videla, el subjefe, lo recibí de oficial ayudante cuando él empezó a trabajar en el Cuerpo de Vigilancia. Le decía 'mi niño' a mi señora y le dije que tenía que ir a saludarlo. Me demoré y el Señor se lo llevó antes...”.

Rubén Olivares.

Olivares destacó la calidez humana y profesionalismo de las víctimas, señalando que Videla estaba próximo a retirarse a fin de año.

“Era una excelente persona: alegre, vivaz, muy preparado. Germán se retiraba ahora a fin de año con su camada. Por más que la Policía te haga duro para todas estas adversidades, cuando es en servicio te choca el doble... y que se vayan cuatro juntos duele mucho. Pero sabemos que nos vamos a volver a encontrar”.

