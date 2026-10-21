Un Fiat Cronos que trasladaba a dos pacientes para realizarse sesiones de diálisis chocó desde atrás contra un Toyota Etios en Ruta Nacional 40, a unos 100 metros de calle 12, en San Juan. Los dos pasajeros fueron trasladados preventivamente al Hospital Rawson y, según el reporte policial, no presentaron lesiones de gravedad.

El siniestro vial ocurrió este martes 20 de octubre, cuando ambos vehículos circulaban de sur a norte por la Ruta Nacional 40. De acuerdo con las actuaciones policiales, el Toyota Etios estaba disminuyendo su velocidad ante la proximidad de un semáforo cuando fue impactado en su parte trasera por el Fiat Cronos.

El Fiat Cronos Like 1.3, de color rojo, era conducido por Marcos Mario Rodríguez, de 65 años, domiciliado en Capital. En el automóvil viajaban dos hombres de 74 y 31 años, ambos oriundos de Sarmiento, que se dirigían a recibir sus tratamientos de diálisis.

Como consecuencia del choque, los acompañantes fueron trasladados al Hospital Rawson para ser evaluados por personal médico. Según la información policial, ninguno presentó heridas de gravedad.

Por su parte, el Toyota Etios X 1.5, de color blanco, era conducido por José Enrique Rodríguez Martínez, de 37 años, también domiciliado en Capital. En el vehículo viajaba como acompañante un hombre de 40 años, oriundo de Chimbas.

La investigación del choque

Tras el siniestro, intervino la UFI Delitos Especiales, bajo las directivas de la fiscal Roxana Fernández, quien dispuso la realización de las pericias correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.

El Fiat Cronos chocó la parte trasera del Toyota Etios.

Ambos vehículos fueron sometidos a las tareas periciales y posteriormente entregados a sus respectivos propietarios.

Si bien las primeras actuaciones establecieron que el Fiat Cronos impactó desde atrás al Toyota Etios, la investigación deberá determinar los factores que provocaron el choque en este sector de la Ruta Nacional 40.