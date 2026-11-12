Un llamativo mensaje publicado en las cuentas oficiales del papa León XIV tras despedirse de la Argentina generó fuerte repercusión en medios nacionales e internacionales antes de ser eliminado por el equipo de comunicación del Vaticano.

El posteo, difundido este miércoles luego del último acto del pontífice en el país, rezaba: “Este país desde ahora tiene dos papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, pero fue borrado apenas unas horas después.

Ante la ola de especulaciones que despertó la desaparición del tuit, fuentes eclesiásticas aclararon que no existió ningún trasfondo político ni diplomático, sino que se trató estrictamente de un error operativo de quienes administran las redes sociales del sumo pontífice.

Según explicaron desde el entorno oficial, la frase en cuestión efectivamente formaba parte del discurso escrito que León XIV había preparado para cerrar su visita pastoral en la localidad bonaerense de Luján, pero el Papa finalmente no llegó a pronunciarla en público durante la ceremonia.

Cómo fue el error en la comunicación de la Santa Sede

Las fuentes detallaron el protocolo habitual de trabajo detrás de cada aparición papal: antes de los eventos, la oficina de prensa del Vaticano recibe el borrador escrito del discurso previsto y, una vez finalizado el acto, selecciona las citas más destacadas de ese documento para difundirlas en los perfiles oficiales.

Sin embargo, en la práctica el pontífice suele utilizar el texto impreso apenas como una guía para orientar su oratoria, dejando pasajes sin leer e improvisando otros conceptos que no estaban en el papel. En esta ocasión, el equipo digital publicó de manera automática una cita del libreto original que León XIV había decidido omitir en vivo, falla que fue subsanada poco después eliminando el posteo.

El homenaje vigente al papa Francisco

Más allá del episodio del mensaje borrado, durante su paso por el país León XIV dejó plasmado en sus redes el fuerte vínculo simbólico con su predecesor, Jorge Bergoglio, en una publicación del 8 de noviembre que sí permanece activa en su cuenta oficial.

“Mi llegada a #Argentina tiene, para mí, un significado particular: durante doce años, la Iglesia universal escuchó la voz del Papa Francisco, que llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió”, expresó el pontífice al iniciar su histórica visita.