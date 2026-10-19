Dos peones rurales murieron en Corrientes mientras realizaban tareas para trasladar ganado y ponerlo a resguardo del avance del agua. Los trabajadores, identificados por sus apellidos como Ledesma y Salazar, habían desaparecido el viernes 16 de octubre en la isla Ibirapitá, cerca de la localidad de Bella Vista, una zona afectada por la creciente de los ríos.

La Policía de Corrientes confirmó el hallazgo de ambos cuerpos este lunes, luego de un operativo de búsqueda que se extendió durante el fin de semana. El procedimiento contó con la participación de efectivos de Prefectura Naval Argentina, la Policía Rural, personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, agentes de la Comisaría Segunda y buzos tácticos.

Cómo fue la búsqueda de los trabajadores

Los primeros indicios surgieron el domingo por la mañana, cuando los equipos encontraron los caballos que utilizaban los peones para realizar las tareas rurales. Más tarde, localizaron el cuerpo de Salazar y, horas después, los buzos tácticos encontraron a Ledesma.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, ambos hombres se trasladaban a caballo para arrear ganado hacia sectores más seguros frente al avance de las inundaciones. Durante el recorrido habrían llegado a una laguna interna de la isla, donde intentaron retirar una pantalla solar instalada en la costa.

En esas circunstancias, habrían perdido pie mientras estaban en el agua y desaparecido de la superficie. En el lugar también se encontró uno de los caballos muerto por ahogamiento. Las circunstancias precisas del episodio se enmarcan en las primeras versiones difundidas sobre el hecho.

La creciente complica las tareas rurales

La tragedia ocurrió en medio de la crecida del río Paraná, que afecta a distintos sectores de Corrientes y otras provincias del Litoral. El avance del agua sobre islas, campos bajos y zonas ribereñas obligó a productores y trabajadores rurales a acelerar el traslado de animales para evitar que quedaran atrapados.

Las maniobras de arreo se vuelven más complejas cuando los caminos quedan anegados y los trabajadores deben atravesar sectores inundados para llevar la hacienda a terrenos más altos. En ese contexto, las autoridades recomendaron extremar las precauciones en las áreas afectadas por la creciente.