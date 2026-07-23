Dos personas en situación de calle murieron al ser arrolladas por un tren en Córdoba

Dos hombres en situación de calle murieron este jueves por la mañana luego de ser arrollados por una formación del Tren de las Sierras en la ciudad cordobesa de La Falda. El hecho ocurrió cerca de la terminal de ómnibus y generó conmoción entre los vecinos de la zona.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió alrededor de las 7.35, en avenida Kennedy al 450, a unos 200 metros de la Terminal de Ómnibus local, cuando la formación ferroviaria impactó contra ambas personas.

De acuerdo con las primeras informaciones, las víctimas serían hombres que se encontraban en situación de calle y que aparentemente pasaban la noche en ese sector al momento del accidente.

Investigan la identidad de las víctimas

Tras el impacto, personal policial desplegó un operativo en el lugar y estableció un perímetro de seguridad de aproximadamente 100 metros para preservar la escena y permitir el trabajo de los investigadores.

Hasta el momento, las autoridades intentan determinar la identidad de los dos hombres fallecidos y reconstruir las circunstancias que derivaron en el trágico episodio.

El intendente de La Falda, Javier Dieminger, se refirió al hecho y calificó la situación como "horrible", además de expresar su preocupación por lo ocurrido en un sector cercano a uno de los puntos más transitados de la ciudad.

La investigación continuará para establecer si las víctimas se encontraban sobre las vías al momento del paso del tren y si hubo algún otro factor que haya influido en el accidente.