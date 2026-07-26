Un trágico siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 20, en el departamento Caucete, dejó como saldo dos personas fallecidas. Las víctimas son un hombre y una mujer, según confirmaron este domingo fuentes oficiales.

El hecho se registró a la altura del kilómetro 563 de la Ruta Provincial 20, en una zona que corresponde a la jurisdicción de la Comisaría 37ª de San Juan.

Tras el llamado de emergencia, efectivos de la Primera Dotación del cuartel de Bomberos de Caucete acudieron al lugar para intervenir en el operativo. Al arribar, encontraron un vehículo completamente destrozado a un costado de la banquina y constataron que sus dos ocupantes habían fallecido como consecuencia del fuerte impacto.

Por el momento, las autoridades no difundieron las identidades de las víctimas ni informaron oficialmente la mecánica del siniestro. Tampoco trascendió si hubo otros vehículos involucrados o personas heridas.

Personal policial y peritos trabajaban en el lugar para establecer las circunstancias en las que ocurrió el fatal episodio, mientras la investigación continúa en manos de la Justicia.