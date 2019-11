Dos personas murieron por el derrumbe de un puente en Francia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Dos personas, entre ellas un adolescente, fallecieron hoy en el derrumbe de un puente colgante en Mirepoix sur Tarn, cerca de Toulouse (sur de Francia), informó el alcalde de la localidad, Éric Oget.



El jefe comunal confirmó la muerte de una segunda víctima, el conductor del camión que atravesaba el puente en el momento del desplome, informó la agencia EFE, y hoy por la mañana el cuerpo de un adolescente de 15 años fue hallado en otro de los vehículos que cayeron al río Tarn.



Luego del accidente, cuatro personas, entre ellas la madre del joven fallecido, fueron rescatadas con vida del agua, según testimonios de testigos ocasionales.



Un contingente formado por bomberos, gendarmes, equipos de buceo y de socorristas, apoyados por tres helicópteros, se desplegó en el lugar para tratar de rescatar a los posibles desaparecidos, según el prefecto (delegado del Gobierno) del departamento de Haute Garonne, Etienne Guyot.



Tras el hallazgo del segundo cadáver, Oget confirmó que no había más desaparecidos.



El prefecto dijo a los medios que el puente, de estructura metálica, fue construido en la década de 1930 y era sometido a "un seguimiento regular", cuya última inspección fue en 2017.



La fiscalía de Toulouse inició una investigación judicial para estudiar las causas del desplome.



"Es demasiado pronto para decir si el puente presentaba riesgos o no", agregó la fiscal, Karline Bouisset.



Por su parte, el alcalde indicó por televisión que se trataba de un puente de "gran circulación, por el que pasaban muchas personas para ir al trabajo" y micros escolares.



"Había revisiones regulares, el puente no presentaba ningún problema en concreto. Creo que efectivamente está vinculado a un sobrepeso del camión" que atravesó el viaducto en ese momento, dijo Oget.