Dos personas murieron por la derrota de Argentina en la final del Mundial

La jornada deportiva terminó de manera dramática para varias familias porteñas. El Sistema de Atención Médica de Emergencias confirmó que dos hombres fallecieron a causa de paros cardíacos sufridos mientras se desarrollaba el partido donde Argentina perdió uno a cero ante España. Las víctimas fueron identificadas como un hombre de 67 años y otro de 88 años.

El primero de los casos ocurrió en el barrio de Monserrat, precisamente en un domicilio ubicado entre las calles Sarandí y Adolfo Alsina. El llamado de auxilio ingresó a las 18:40 y, aunque los profesionales intentaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, no lograron salvar al paciente de 67 años.

Por otro lado, el hombre de 88 años presentó problemas para respirar cerca de las 17:39. Tras ser asistido y trasladado al Hospital Durand, murió luego de permanecer cinco horas internado.

La situación sanitaria también incluyó a un tercer paciente de 72 años. Este hombre ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Álvarez con pronóstico reservado después de manifestar dolor precordial y dificultades respiratorias a las 18:22.

Mientras esto ocurría, en la zona del Obelisco se registraron otros incidentes. Un hombre de 47 años cayó desde unos cuatro metros de altura en el cruce de Lavalle y Avenida Nueve de Julio, sufriendo una luxofractura en su pie izquierdo.

Los reportes oficiales mencionaron además numerosos traslados por cuadros de intoxicación etílica, traumatismos faciales y heridas cortantes derivadas de peleas y caídas accidentales.