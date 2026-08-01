Dos personas murieron tras la caída de un árbol en una camioneta

Un escenario trágico se registró este sábado en el departamento de San Carlos cuando un ejemplar arbóreo de gran dimensión colapsó directamente encima de una camioneta en pleno tránsito. El suceso aconteció en la Ruta Nacional 143, específicamente en la altura del kilómetro 621, en el área identificada como Paso de Las Carretas. La contingencia movilizó un despliegue masivo tras recibir múltiples alertas telefónicas que informaban la presencia del vegetal caído sobre un automóvil en movimiento.

En el sitio del acontecimiento trabajaron integrantes de la Comisaría 18ª, especialistas del Servicio de Emergencias Coordinado, bomberos y personal de Defensa Civil. Tras la revisión técnica de la escena donde se vieron involucrados dos rodados, se constató el deceso de dos ocupantes. Asimismo, una tercera persona que permanecía aprisionada dentro del habitáculo necesitó ser liberada mediante labores complejas de extracción antes de su traslado preventivo con heridas graves.

Las evaluaciones preliminares apuntan a que el fenómeno fue causado por las fuertes ráfagas ambientales que azotan la zona mendocina. Frente al peligro de nuevos desplomes de la vegetación nativa por la inestabilidad climática, las autoridades determinaron interrupciones totales en la circulación de la arteria nacional y en su empalme con la Ruta Nacional 40. La investigación sigue en curso mediante pericias judiciales para precisar la mecánica exacta de lo ocurrido.