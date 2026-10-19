Dos efectivos de la Policía de San Juan resultaron lesionados durante un procedimiento realizado en un descampado cercano al barrio Los Cardos, en Chimbas, cuando intentaron identificar a dos hombres que habrían estado vinculados con un hecho delictivo. Durante la intervención, uno de los sospechosos atacó a un uniformado con un arma blanca y le provocó una herida cosrtante profunda en el rostro, mientras que el otro empujó al segundo policía y tras la caída le ocasionó una fractura en su mano. Ambos escaparon a pie y continuan sin ser identificados.

El episodio ocurrió alrededor de las 3.05 del sábado 17 de octubre, cuando personal del Comando Radioeléctrico Norte realizaba recorridas de prevención y seguridad por el sector asignado. Los efectivos recibieron una comunicación por la que tomaron conocimiento de un asalto cometido en el interior del barrio Los Cardos contra una persona que circulaba en su vehículo particular y trabajaba como conductor de Uber.

A partir de esa alerta, los uniformados recorrieron la zona despoblada que colindaba con el barrio y observaron a dos hombres vestidos con ropa oscura. Al acercarse para entrevistarlos, advirtieron que uno de ellos llevaba una mochila negra en cuyo interior habría un arma de fuego de fabricación casera, de color negro y de aproximadamente 70 centímetros de largo, según la descripción incorporada al procedimiento.

En ese momento, el cabo primero Martín Renzo Guardia intentó realizar un palpado de urgencia a uno de los sospechosos, a quien había ubicado junto al móvil policial. Sin embargo, el hombre extrajo un cuchillo de entre sus prendas y le provocó un corte en el rostro.

Ante la agresión, el agente Esteban Cruz Díaz intentó reducir al atacante, quien escapó corriendo por el descampado. El segundo sospechoso empujó al agente y provocó que cayera al suelo y huyó en la misma dirección.

Tras la fuga, Díaz efectuó dos disparos disuasivos y dio la voz de alto, aunque los hombres continuaron su escape. Mientras tanto, Guardia solicitó apoyo a otros móviles policiales para intentar localizarlos.

El agente Esteban Cruz Díaz sufrió varias fracturas en su mano.

Al tomar conocimiento de lo ocurrido, el oficial inspector Leonardo González, de servicio en el Comando Radioeléctrico Norte, llegó al lugar y dispuso el traslado de los uniformados al Centro Asistencial Báez Laspiur.

El médico de guardia, Rodolfo Vera, atendió a ambos efectivos. Según el informe, Guardia presentó un corte en la mejilla al punto que el arma utilizada lesionó la glándula salival. Por su parte Díaz sufrió una lesión compatible con una posible fractura. Los dos realizaron las denuncias correspondientes ante la aseguradora de riesgos del trabajo y posteriormente fueron trasladados al CEAC para recibir atención médica por medio de la ART.

En paralelo, se dio intervención al sistema acusatorio. El ayudante fiscal de turno de la Unidad de Abordaje Territorial (UAT), Martín Morando, dispuso que se recibieran las denuncias de los policías, que fueran examinados por el médico legista y que personal de Criminalística trabajara en el lugar.

En la huida los delinceuntes abandonaron una mochila donde llevaban un arma de fabricación casera.

La causa quedó caratulada como lesiones y portación ilegítima de arma de fuego, bajo el legajo 215/26, con intervención de la UFI Genérica.

Personal de la Comisaría 17° y de la División Criminalística, a cargo del cabo Claudio Olivares, realizó las tareas correspondientes y secuestró una mochila negra junto con el arma que de fabricación casera.

La investigación quedó orientada a identificar a los dos hombres que escaparon, determinar su posible vinculación con el asalto denunciado por el conductor de Uber y establecer las circunstancias de las agresiones contra los efectivos policiales.