Dos hombres que cumplían condenas por robo agravado y no regresaron al Servicio Penitenciario Provincial después de acceder al beneficio de salidas transitorias fueron detenidos por efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo. Los procedimientos se realizaron en Pocito y Rawson, luego de una investigación que permitió establecer los domicilios donde se ocultaban.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, que inició las tareas a partir de información sobre la presencia de dos condenados que permanecían prófugos de la Justicia.

Según los datos de la investigación, uno de los hombres se encontraba en el departamento Pocito, mientras que el otro fue localizado en Rawson. A partir de las primeras averiguaciones, los efectivos desplegaron tareas de campo para determinar sus movimientos y establecer los lugares donde se encontraban.

El trabajo investigativo permitió identificar los domicilios en los que ambos sospechosos se ocultaban. Con esa información, los policías realizaron las consultas correspondientes ante el Juzgado de Ejecución Penal, organismo que intervino debido a que los dos hombres ya contaban con condenas firmes y debían continuar cumpliendo sus respectivas penas.

Tras obtener los mandatos judiciales necesarios, los investigadores avanzaron con los procedimientos y concretaron las detenciones. Los hombres fueron identificados por sus apellidos, Zalazar y Saavedra.

Una vez capturados, los efectivos verificaron sus antecedentes y confirmaron que ambos cumplían condenas por el delito de robo agravado. De acuerdo con la información oficial, los dos habían accedido al régimen de salidas transitorias, pero no regresaron al establecimiento penitenciario en el que debían continuar con la ejecución de sus penas.

La falta de retorno al penal motivó la intervención judicial y las tareas destinadas a establecer sus paraderos. La investigación permitió ubicar a cada uno en un departamento diferente y concretar las capturas mediante las órdenes correspondientes.

Luego de las detenciones, el Juzgado de Ejecución Penal dispuso el traslado inmediato de ambos hombres al Servicio Penitenciario Provincial para que continuaran cumpliendo las condenas impuestas por la Justicia.

Los procedimientos quedaron a cargo de la Unidad de Apoyo Investigativo, que depende de la Dirección Coordinación Judicial D-5 y que intervino en la búsqueda de los dos condenados. Con las capturas realizadas en Pocito y Rawson, ambos quedaron nuevamente a disposición de las autoridades penitenciarias para continuar con la ejecución de sus penas.