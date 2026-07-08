No todos los días dos cursos del mismo colegio quedan frente a frente en un certamen donde solo uno puede seguir en carrera. Ese fue el condimento especial que tuvo un nuevo programa de UPD Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE, en el que 5°4ª y 5°5ª del Colegio Secundario Profesor Froilán Javier Ferrero, de Pocito, protagonizaron uno de los cruces más particulares de la competencia.

Desde el inicio quedó claro que el resultado tendría un sabor especial: cualquiera fuera el ganador, la institución tendría representación en la próxima instancia. Sin embargo, la rivalidad deportiva convivió con el compañerismo durante toda la jornada. Hubo abrazos, palabras de aliento y hasta festejos compartidos después de cada respuesta correcta.

Un duelo entre compañeros que se conocen de memoria

Por el equipo azul participaron Giselle Martínez y Lisan Sánchez, representantes de 5°4ª, acompañados por la profesora Roxana Elizabeth Ochi Suárez. Del otro lado estuvieron Roxana Barrionuevo y Amira Alzaraz Aguirre, del 5°5ª, junto a la profesora Graciela Ortega Fernández, defendiendo los colores del equipo naranja.

Durante las presentaciones aparecieron algunos datos que llamaron la atención. Lisan contó que sueña con rendir un examen internacional de inglés para estudiar Ingeniería Eléctrica en Estados Unidos, mientras que Giselle destacó que su curso merece llegar a Bariloche por el compañerismo que construyeron en los últimos años. Del lado naranja, Amira aseguró que disfruta conocer gente y Roxana confesó que las hamburguesas son su comida favorita.

Colegio Secundario Profesor Froilan Javier Ferrero, 5to 5ta. FOTO HUARPE.

La competencia fue cambiante. El equipo azul comenzó mejor, mientras que el naranja tuvo varias oportunidades para descontar. Hubo respuestas acertadas en Arte, Matemática y Geografía, pero también errores que mantuvieron el suspenso hasta el último bloque.

Las preguntas de Historia, Ciencias, Deportes y Lengua hicieron que ninguno pudiera relajarse. Incluso ambos cursos utilizaron el comodín buscando inclinar la balanza a su favor, aunque el marcador siguió abierto hasta la definición.

Como ya es habitual, el programa también dejó momentos descontracturados entre conductores y participantes, con bromas, anécdotas escolares y confesiones sobre la vida del curso que mostraron el lado más humano del certamen.

Finalmente, todo quedó en manos de la última pregunta. El equipo naranja necesitaba responder correctamente para forzar un desempate, pero no logró hacerlo. De esa manera, 5°4ª del Colegio Secundario Profesor Froilán Javier Ferrero, representado por Giselle Martínez y Lisan Sánchez, se quedó con la victoria y avanzó a la siguiente fase de UPD Unidos por el Desafío.

El curso ganador, aseguró su continuidad en el certamen por el viaje a Bariloche. En tanto, 5°5ª todavía mantiene una posibilidad de regresar a la competencia a través del repechaje que se desarrolla en las redes sociales del programa.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.