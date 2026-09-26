San Juan tendrá una destacada presencia en la definición de la sexta edición de Alumnit@s, un concurso de escritura destinado a chicos y chicas de entre 10 y 15 años de todo el país. De los tres relatos seleccionados como ganadores de la Región Cuyo, dos fueron escritos por estudiantes sanjuaninos.

Se trata de “El mensaje en la botella”, de la escuela Presidente Avellaneda, y “El secreto de las termas de La Laja”, de la escuela Juan Mantovani. Ambos trabajos quedaron entre los tres elegidos por el jurado regional y ahora esperan la votación que definirá el primer, segundo y tercer puesto.

Detrás de “El mensaje en la botella” están Ciro Benjamín Páez Díaz, Ian Ángel Ruiz y Alexis Mateo Vera Ramos, quienes integran el equipo Fusión Dinamita. Por su parte, “El secreto de las termas de La Laja” fue escrito por Alma Josefina Ruiz Alvarez y Maite Zoe Lara Mercado, integrantes del equipo Puentes de Amistad.

La participación sanjuanina ya había tenido una fuerte presencia en la etapa previa. De los diez escritos preseleccionados en la Región Cuyo, cinco correspondían a San Juan. Finalmente, el jurado eligió tres trabajos y dos de ellos volvieron a dejar a la provincia entre las protagonistas.

El tercer relato seleccionado fue “El pelado y el misterio del Monte de Tilisarao”, de la Escuela N°417 Granadero Florencio Navarro, de San Luis. El trabajo fue realizado por Tadeo Catriel Soloa Brito y Benjamín Devia Tiziano.

Ahora resta conocer el orden definitivo de los premios. El próximo lunes se realizará una votación online para determinar qué relato ocupará el primer, segundo y tercer puesto dentro de la Región Cuyo. La instancia contará con la participación de escuelas, estudiantes e invitados conectados especialmente para la ocasión. Gacetilla 2026 septiembre

Alumnit@s busca promover la escritura entre niños y adolescentes a partir de historias vinculadas con la identidad, los mitos, las leyendas y los personajes de cada región. La propuesta apunta además a generar un intercambio entre las aulas, las familias y las comunidades, integrando distintas generaciones en la construcción de los relatos. Gacetilla 2026 septiembre

En esta edición, el jurado está integrado por el escritor y guionista Osvaldo Boscacci; el diseñador, ilustrador y escritor Pablo Bernasconi; la actriz y conductora Muni Seligmann; la historietista Maitena Burundarena; y Belén “Goofy” Succi, arquera de la Selección Argentina de hockey. Gacetilla 2026 septiembre

El concurso está dirigido a chicos y chicas de entre 10 y 15 años de toda la Argentina y también cuenta con participación internacional. En la edición anterior participaron incluso estudiantes de Colombia, mientras que el proyecto también abrió la posibilidad de sumar a abuelos para fortalecer el intercambio entre generaciones. Gacetilla 2026 septiembre

Alumnit@s también cuenta con antecedentes de reconocimiento nacional. En 2024 recibió un Premio Martín Fierro de APTRA en la categoría Mejor Programa Juvenil. Además, relatos ganadores de la primera edición fueron transformados en cortometrajes animados y emitidos en televisión y plataformas.