Dos robos en menos de una semana, el drama de una familia de Sarmiento

Una familia que vive en la zona rural de Punta del Médano atraviesa días de mucha angustia tras sufrir dos ingresos violentos en su propiedad. La vivienda está ubicada sobre la Ruta 295, entre la calle Alfonso XIII y Colonia Fiscal, en el departamento Sarmiento. Según consta en la denuncia formal presentada ante las autoridades, "los delincuentes aprovecharon ausencias momentáneas del domicilio para ingresar a la fuerza", lo que generó un profundo estado de temor entre los habitantes del sector.

El primer incidente delictivo ocurrió el 29 de julio cerca de las 21 horas, mientras que el segundo ataque se registró el seis de agosto alrededor de las cinco de la mañana. En ambas ocasiones, los autores utilizaron una metodología idéntica al forzar las puertas a patadas para entrar a la casa cuando esta quedaba sin moradores por periodos cortos de tiempo. Pese a los destrozos provocados en los accesos, los sujetos escaparon rápidamente sin lograr concretar el robo de elementos de valor.

Dada la repetición de los hechos en un lapso tan breve, los damnificados manifestaron ante los investigadores que "sus rutinas fueron minuciosamente vigiladas por los delincuentes".

Como parte de la información entregada a la Policía, la familia remarcó la presencia constante de un Fiat Siena blanco que circulaba de forma sospechosa por los alrededores de la propiedad. Actualmente, la posible vinculación de este vehículo con los asaltos es materia de investigación para determinar la identidad de los autores.