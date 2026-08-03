La fortuna volvió a sonreírle a San Juan durante el fin de semana. Dos apostadores de la provincia resultaron ganadores en distintos sorteos nacionales y, en conjunto, se llevarán $3.412.812 en premios.

El primer ganador surgió del Quini 6 N.º 3396, sorteado el domingo 2 de agosto. Un jugador de Albardón acertó cinco números en la modalidad Segunda Vuelta y obtuvo un premio de $2.071.050.

Según informó la Caja de Acción Social, la apuesta fue realizada en la Subagencia 432, ubicada en ese departamento.

La buena racha continuó con el Loto Plus N.º 3905, correspondiente al sorteo del 1 de agosto. En esa oportunidad, un apostador de Rivadavia ganó $1.341.762 al acertar cinco números en la modalidad Match.

El ticket ganador fue vendido en la Agencia 242, también de acuerdo con los datos difundidos por la Caja de Acción Social.

Con estos resultados, dos sanjuaninos se repartieron más de 3,4 millones de pesos en premios durante el fin de semana. Los ganadores podrán cobrar el dinero dentro de los plazos establecidos por la organización de cada uno de los juegos.