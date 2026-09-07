La suerte estuvo del lado de dos sanjuaninos durante el último fin de semana. Uno de los grandes afortunados fue un apostador de Pocito, que participó del sorteo N° 3460 del Quini 6, realizado el domingo 6 de septiembre.

El jugador acertó cinco números en la Segunda Vuelta y obtuvo un premio de $31.448.574. La jugada ganadora fue realizada en la agencia 666, ubicada en el departamento.

Los números que integraron la combinación sorteada fueron 00, 01, 03, 04, 13 y 23.

Ahora, el ganador deberá presentarse para cobrar el dinero dentro del plazo establecido. Según el extracto oficial, la fecha de prescripción del premio es el 21 de septiembre de 2026.

Otro premio millonario en Rawson

La segunda buena noticia llegó desde Rawson, donde otro sanjuanino obtuvo $3 millones gracias al Telekino.

El premio correspondió al sorteo N° 2444, también realizado el domingo. En este caso, el cartón ganador fue el 523.363 y había sido vendido en la agencia 105, ubicada en Rawson.

El ganador tendrá tiempo para reclamar el premio hasta el 25 de septiembre de 2026, fecha establecida como límite para su prescripción.

Entre los dos premios obtenidos en la provincia, los afortunados se llevaron exactamente $34.448.574.