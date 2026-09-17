Dos apostadores sanjuaninos tuvieron un golpe de suerte en los últimos sorteos del Quini 6 y Loto Plus y obtuvieron premios que, en conjunto, superan los $6,4 millones. Los tickets ganadores fueron vendidos en agencias de Albardón y Rawson.

El primero de los premios correspondió al Quini 6. Un jugador consiguió cinco aciertos en la Segunda Vuelta y obtuvo $1.414.516.

El ticket ganador fue vendido en la Agencia 158, ubicada en el departamento Albardón. La combinación informada fue 02, 06, 09, 36 y 42, junto con un sexto número que aparece tachado en la placa difundida oficialmente.

Un premio de casi $5 millones en Rawson

El segundo premio fue para un apostador de Rawson que participó del Loto Plus. El jugador consiguió cinco aciertos en la modalidad Sale o Sale y se llevó $4.997.228.

En este caso, la apuesta ganadora fue comercializada en la Agencia 885, ubicada en Rawson. Entre los números acertados figuran el 17, 18, 20, 21 y 26, además de otro número que aparece tachado en la placa del sorteo.

Los dos sorteos se realizaron el miércoles 16 de septiembre de 2026 y, de acuerdo con la información difundida por 0264 Noticias a partir de las placas de los organismos de lotería, ambas apuestas realizadas en San Juan quedaron entre las ganadoras.

Entre los dos premios suman $6.411.744. Los ganadores deberán presentarse con los respectivos tickets para realizar el trámite de cobro dentro de los plazos establecidos.