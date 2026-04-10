Dos sanjuaninos ganaron más de cuatro millones en el Quini 6

La fortuna volvió a hacer escala en San Juan. En el último sorteo del Quini 6, dos apostadores de la provincia resultaron ganadores en la modalidad “Siempre Sale” y se llevaron más de 4,4 millones de pesos cada uno, tras acertar cinco de los seis números sorteados.

Los números de la suerte fueron el 00, 08, 12, 23, 32 y 36. En esta categoría, el pozo total ascendió a $293.416.668 y se distribuyó entre 66 jugadores en todo el país que lograron cinco aciertos, lo que derivó en premios individuales de $4.445.707,09.

Los dos sanjuaninos se ubicaron dentro de ese grupo de ganadores, consolidando una nueva jornada positiva para la provincia en los juegos de azar, donde en distintas ocasiones ya se registraron premios importantes.

En tanto, las modalidades Tradicional y La Segunda quedaron vacantes en este sorteo, lo que implica que sus pozos se acumulan para las próximas jugadas y elevan significativamente las cifras en disputa.

De esta manera, crece la expectativa entre apostadores de todo el país, que ven en los próximos sorteos una nueva oportunidad para intentar quedarse con premios aún más elevados.