La imagen no pasó inadvertida. Entre la expectativa por la llegada del papa León XIV y el movimiento de fieles que se preparan para viajar a Córdoba, dos figuras muy particulares aparecieron en la Catedral de San Juan: el papa Francisco y el actual Pontífice, León XIV. Detrás de las vestimentas y las caracterizaciones estaban dos jóvenes sanjuaninos que decidieron sumarse a la convocatoria de una manera original.

La iniciativa surgió desde Marvel & DC San Juan, un emprendimiento dedicado a la animación de eventos, fiestas, cumpleaños, casamientos y actividades en escuelas y jardines. Esta vez, sus personajes dejaron por un momento los festejos habituales para sumarse a uno de los acontecimientos religiosos más esperados por los fieles.

Con sus caracterizaciones, los jóvenes recorrieron la Catedral sanjuanina y se convirtieron en una postal llamativa en medio de la expectativa que genera la visita de León XIV. Pero la propuesta no terminó allí: también emprendieron viaje hacia Córdoba para estar presentes en el encuentro con el Santo Padre, previsto para el martes 10 de noviembre en FAdeA.

La ocurrencia combina humor, creatividad y una forma diferente de acompañar un acontecimiento que moviliza a miles de personas. Mientras los peregrinos preparan sus viajes y aguardan el encuentro con el Papa, estos dos sanjuaninos eligieron hacerlo desde el mundo de los personajes y la animación.