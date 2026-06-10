Una investigación iniciada por personal de Brigada de Comisaría 10ª permitió recuperar un extintor que había sido sustraído de una empresa constructora y restituirlo a su legítimo propietario, luego de que fuera abandonado por dos sospechosos que escaparon al advertir la presencia policial.

El procedimiento tuvo su origen cuando efectivos de la dependencia realizaban tareas investigativas vinculadas a distintos hechos ilícitos que eran instruidos en la jurisdicción. Mientras recorrían a pie las inmediaciones de calle Enfermera Medina y Antonio Torres, observaron a dos hombres que transportaban un objeto cuya procedencia les resultó sospechosa.

Ante esa situación, los uniformados intentaron entrevistarlos, pero los sujetos reaccionaron emprendiendo una rápida huida hacia un campo inculto de la zona. Durante la fuga, arrojaron el objeto que llevaban consigo sobre la calzada y lograron escapar, perdiéndose de vista entre la vegetación.

Una vez asegurado el lugar, los efectivos constataron que se trataba de un extintor de color rojo de 10 kilogramos, identificado con el número de serie 396552. Debido a que los sospechosos no pudieron ser identificados, ya que vestían ropa oscura y llevaban sus rostros cubiertos, se procedió al secuestro preventivo del elemento para su traslado a sede policial.

Siguiendo directivas impartidas por el ayudante fiscal Francisco Montaño, se inició el Legajo Nº 50/26, caratulado "Actuaciones para establecer procedencia", con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad.

La investigación avanzó durante los días posteriores hasta que, en la jornada reciente, se presentó en Comisaría 10ª Daniel Benito, supervisor de la empresa constructora Ivica y Dumandzic. El hombre manifestó que el 4 de junio, mientras realizaba controles de inventario sobre herramientas y maquinarias de la firma, detectó el faltante de un extintor tipo ABC de 10 kilogramos, color rojo, que coincidía con las características del elemento secuestrado por la Policía, el cual había sido pubicado en redes sociales para que su dueño lo reconozca.

Con la acreditación de la titularidad del bien, el fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad, Juan Manuel Gálvez, dispuso la entrega inmediata del extintor al representante de la empresa. El elemento fue restituido bajo acta formal y recibido en total conformidad por su propietario.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta con el objetivo de identificar a los dos sujetos que abandonaron el extintor durante la huida y determinar su eventual responsabilidad en la sustracción del elemento recuperado.