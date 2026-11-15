Dos trabajadores de una empresa de telecomunicaciones de San Juan resultaron heridos tras un vuelco ocurrido en la mañana del sábado 14 de noviembre en la provincia de San Luis. Los hombres viajaban junto a otros dos compañeros en una camioneta Toyota Hilux que despistó y terminó volcada a un costado de la Ruta Nacional 20.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 8, a la altura del kilómetro 224, en el tramo comprendido entre los accesos a las localidades de Los Cajones y Las Palomas, cerca de Lafinur.

Según la información policial, el vehículo circulaba de este a oeste cuando, por motivos que todavía se investigan, el conductor perdió el control y protagonizó el vuelco.

Dos trabajadores fueron hospitalizados

En la camioneta viajaban cuatro hombres de 24, 30, 31 y 32 años, todos integrantes de una empresa de telecomunicaciones sanjuanina.

Como consecuencia del accidente, el conductor, de 31 años, y uno de sus acompañantes, de 24, sufrieron lesiones y recibieron asistencia en el lugar. Posteriormente, ambos fueron trasladados en ambulancia al hospital de Santa Rosa del Conlara.

En tanto, los otros dos trabajadores, de 30 y 32 años, no presentaron heridas.

El resultado del control de alcoholemia

Entre las actuaciones realizadas por los efectivos de la Subcomisaría 8° de Lafinur se incluyó un test de alcoholemia al conductor de la Toyota Hilux. El resultado fue negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para asistir a los involucrados, señalizar la zona y realizar las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.