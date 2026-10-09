Dos vehículos chocaron en una esquina sin semáforos de Sarmiento

Un siniestro vial sacudió el centro de la villa cabecera de Media Agua cuando colisionaron un Fiat Mobi conducido por una profesional de la salud y una camioneta guiada por una vecina de la zona. El choque ocurrió cerca de las 07:30 de este viernes 9 de octubre en la intersección de avenida 25 de Mayo y calle Uruguay, en el departamento Sarmiento.

La colisión entre ambos rodados de color blanco se desató debido a que la red de semáforos de la esquina no estaba funcionando. "Los semáforos no se encontraban en funcionamiento", informó el periodista Leopoldo Quiroga desde el lugar de los hechos, señalando que la falta de señalización luminosa causó confusión en el paso de las conductoras durante el horario de mayor circulación.

A causa del fuerte impacto, el Fiat Mobi terminó sobre la calzada e impactó directamente contra la base de contención de un poste de luz. La profesional de la salud descendió del vehículo por sus propios medios tras el shock inicial y caminó hasta su vivienda cercana, mientras que la mujer al volante de la camioneta, que trasladaba chicos a la escuela, fue asistida en la zona.

Personal del Hospital Ventura Lloveras llegó rápidamente al cruce para atender la emergencia y trasladó preventivamente a una de las involucradas para hacerle estudios médicos de control. Afortunadamente se confirmó que ninguna presentó heridas graves ni riesgo de vida, registrando únicamente golpes menores a pesar del estado en el que quedaron los rodados.

Los efectivos policiales montaron un operativo de ordenamiento en la arteria para dirigir el tránsito matutino. Aunque la calzada quedó llena de fragmentos de plásticos y restos de micas, la circulación vehicular no fue interrumpida, pero las autoridades recomendaron a los automovilistas transitar a baja velocidad hasta que se reparen los semáforos dañados.