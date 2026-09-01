Un nene de 6 años permaneció durante más de 20 horas dentro de un colegio de Neuquén y pasó allí toda la noche en medio de una compleja disputa judicial entre sus padres. La madre se instaló frente al establecimiento para reclamar que le entreguen al chico, mientras existe una resolución judicial que le impide mantener contacto presencial directo con él.

El episodio ocurre en el Colegio Millaray, donde el menor permaneció acompañado por autoridades de la institución mientras afuera continuaba el conflicto. La situación incluso obligó a suspender las clases.

El caso tiene detrás una extensa disputa familiar. El padre cuenta con el cuidado personal unilateral del niño, mientras que la madre se encuentra atravesando un proceso de revinculación. La mujer sostiene que esa medida venció el pasado 20 de agosto y, por ese motivo, reclama poder retirar a su hijo.

Sin embargo, existe una resolución del Juzgado de Familia Nº 5 de Neuquén que establece que la mujer no está autorizada a mantener contacto presencial directo con el menor. La medida señala específicamente que no puede utilizar la escuela para abordarlo, retirarlo o permanecer a solas con él.

Además, el defensor de Menores Nº 3, Juan Arévalo, solicitó medidas de protección para el chico y recordó que se mantiene firme el fallo que restringe el contacto presencial de la madre con sus hijos.

La mujer había sido condenada a seis meses de prisión por impedimento agravado de contacto. Según la información judicial difundida sobre el caso, tampoco se presentó a las últimas audiencias previstas para avanzar con la revinculación.

Mientras tanto, la madre permaneció frente al establecimiento y sostuvo públicamente que su hijo estaba siendo privado de su libertad. Incluso aseguró que no abandonaría el lugar hasta poder retirarlo.

Por su parte, el padre manifestó que decidió no acercarse al colegio por temor a que se produjera un episodio de violencia y señaló que cuenta con un botón antipánico.

En medio de la disputa entre los adultos, el chico pasó la noche acompañado dentro de la institución. Su padre aseguró que inicialmente se encontraba bien, aunque durante la mañana de este martes comenzó a angustiarse mientras se aguardaba una resolución de la Justicia.