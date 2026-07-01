La FIFA confirmó que el canadiense Drew Fischer será el encargado de impartir justicia en el partido entre la Selección argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará este viernes, desde las 19, en Miami, y marcará el segundo antecedente del árbitro con la Albiceleste.

Nacido en Calgary, Canadá, Fischer tiene 45 años y desde hace más de una década forma parte del arbitraje internacional. Es juez FIFA desde 2015 y habitualmente dirige encuentros de la Major League Soccer (MLS), donde acumula 229 partidos.

Entre los encuentros más destacados de su carrera aparece la victoria de Inter Miami por 3 a 1 sobre Vancouver Whitecaps, resultado que le permitió al equipo de Lionel Messi conquistar el primer título de liga de su historia.

La polémica que marcó su carrera

Pese a su experiencia, el nombre de Fischer quedó envuelto en una fuerte controversia durante los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2023, entre México y Honduras.

En aquella oportunidad se desempeñó como encargado del VAR y fue señalado por su participación en la extensión del tiempo adicional. Según reveló posteriormente el árbitro principal, el salvadoreño Iván Barton, Fischer le indicó que debía prolongar el descuento hasta completar más de once minutos.

México consiguió el empate en el décimo minuto de adición y luego se impuso por penales, un desenlace que generó fuertes cuestionamientos desde Honduras. Pese a esa polémica, pocos días después Fischer fue designado para integrar el equipo arbitral de la final entre México y Estados Unidos.

Su antecedente con la Selección argentina

Hasta el momento, Fischer dirigió a la Selección argentina en una sola oportunidad. Fue en un amistoso previo a la Copa América 2024, disputado en Filadelfia, donde el equipo de Lionel Scaloni derrotó 1 a 0 a Ecuador con un gol de Ángel Di María.

Su primer Mundial

El Mundial 2026 representa la primera experiencia mundialista para el árbitro canadiense. Hasta el momento dirigió dos encuentros: la victoria de Francia por 3 a 0 sobre Irak y el triunfo de Croacia por 2 a 1 frente a Ghana, resultado que le permitió al conjunto europeo avanzar a los dieciseisavos de final.

Además, cuenta con experiencia en torneos internacionales recientes, ya que arbitró dos partidos del Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos, entre ellos el histórico triunfo de Botafogo sobre Paris Saint-Germain y la victoria de Al-Ain frente al Wydad de Túnez.

Ahora, todas las miradas estarán puestas sobre Fischer, quien tendrá la responsabilidad de conducir uno de los partidos más esperados de los dieciseisavos de final, con la Selección argentina buscando un lugar entre los 16 mejores del Mundial 2026.