Driussi, el delantero de River que le fue infiel a su novia con Barbie Vélez

El agónico triunfo de la Scaloneta por tres a dos ante Cabo Verde en el Mundial 2026 trajo consigo repercusiones que trascendieron lo deportivo. En pleno festejo por el pase a octavos de final, Ana De Biasi, antigua pareja del delantero Sebastián Driussi, publicó un video que revivió una controversia de hace años. La influencer comparó la tensión del partido con su experiencia personal y aseguró que "ni cuando vi a mi ex con otra sufrí tanto", aludiendo directamente al engaño sufrido.

La historia se remonta a una ruptura conflictiva donde los rumores señalaban a Barbie Vélez como la tercera en discordia, dado que el propio futbolista admitió que se trataba de una famosa. Según De Biasi, el ex jugador de River le confesó la situación mientras aún convivían.

Ella relató que en una de sus últimas charlas el deportista fue tajante sobre su nuevo vínculo. "Me dice que él ya estaba hablando con una nueva persona. Que me iba a enterar rápido porque iba a salir en la tele", recordó la mujer sobre aquel momento de convivencia.

En aquel entonces, la hija de Nazarena Vélez se encargó de negar las versiones mediante una publicación en redes sociales durante el año 2016. La actriz escribió en su cuenta que "jajaj ojalá tuviese la cantidad de pretendientes que dicen.. Estoy sola" para alejarse del foco mediático.

Pese a que Driussi actualmente conforma un matrimonio con Vanesa Monteverde, el descargo de su ex volvió a situar la infidelidad en el centro de la escena digital mientras el país celebraba la victoria obtenida en la prórroga.