Drogas y violencia, la verdad de la denuncia contra Moyano: "Pudo morir"

Un suceso de gran repercusión pública tuvo lugar en la Avenida Libertador cuando el dirigente Facundo Moyano fue visto corriendo detrás de su novia, Candela Arizaga. Según los registros fílmicos, la joven abandonó el departamento en un estado de alteración y sin vestimenta, lo que derivó en su detención durante casi 24 horas. En las imágenes se observa también al perro de la pareja saliendo del edificio en medio de la confusión general.

La situación del animal generó una fuerte polémica en los medios de comunicación. Yanina Latorre expresó su preocupación por el bienestar de la mascota al asegurar que "Lo que habrá pasado el perro hoy pensaba, 48 horas mientras los otros dos se drogaban. No lo sacaron a pasear, no le dieron de comer. Se podría haber muerto, total" para dimensionar la gravedad del contexto.

En un principio, el animal quedó bajo el cuidado del encargado del edificio y posteriormente de una vecina. No obstante, un amigo de Moyano intervino en la situación hasta que la madre de Arizaga se trasladó desde la ciudad de Rosario para hacerse cargo definitivamente del perro.

El caso se encuentra bajo análisis judicial y mediático debido a las múltiples aristas que presenta el episodio. Las autoridades esperan nuevas definiciones para esclarecer lo ocurrido en el departamento y las causas que derivaron en la huida de la joven hacia la vía pública. Mientras tanto, el impacto del hecho continúa sumando capítulos en la opinión pública.