DT de España tras eliminar a Francia: “Somos el mejor equipo del mundo”

España se metió en la final del Mundial 2026 tras eliminar a Francia y Luis de la Fuente no ocultó el orgullo por el rendimiento de sus dirigidos. Aunque evitó desbordarse en los festejos, el entrenador español lanzó una contundente frase y aseguró que Les Bleus se encontraron con “el mejor equipo del mundo”.

La Furia Roja venció 2-0 al conjunto francés en Dallas y disputará la segunda final mundialista de su historia. Tras el encuentro, De la Fuente destacó el camino recorrido por el plantel y dejó en claro que todavía resta el paso más importante. “Ahora es difícil describir lo que uno siente, pero debe ser parecido a la felicidad y al orgullo de dirigir a profesionales como estos. Nos queda un paso más y vamos a intentar conseguirlo”, expresó el entrenador.

Pese a la clasificación, el técnico de 65 años se mostró medido. De la Fuente reconoció que todavía debe asimilar lo conseguido por España y remarcó la responsabilidad que implica disputar el partido por el título.

“Ahora hay mucha tensión acumulada, es una grandísima responsabilidad. Estar en la final del Mundial es un lujo solo para los elegidos y uno tiene que asimilar todo esto”, sostuvo.

En ese sentido, el entrenador recordó el proceso que comenzó hace casi cuatro años y destacó que el equipo mantuvo una misma identidad. “Cuando empezamos con una idea, fuimos fieles a esa idea y nos ha traído hasta aquí”, afirmó.

Sin embargo, la frase más fuerte llegó cuando le preguntaron por Francia, una de las grandes candidatas a quedarse con la Copa del Mundo. De la Fuente elogió al conjunto galo, pero puso a España por encima. “Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero hoy se enfrentaban al mejor equipo del mundo”, sentenció el técnico español.

Ahora, España espera por el ganador del cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra para conocer a su rival en la final del Mundial 2026. La definición por el título será el domingo 19 de julio en Nueva York.