Lo que comenzó como una exhibición de conocimientos muy pareja terminó convirtiéndose en uno de los enfrentamientos más emocionantes de UPD Unidos por el desafío. En el tercer programa especial con artistas, representantes de la música sanjuanina y provincial dejaron en claro que, además del escenario, también saben defenderse frente a las preguntas. Cuando parecía que un equipo tenía todo bajo control, el otro reaccionó a tiempo y cambió el rumbo de la competencia. El desenlace, sin embargo, recién llegó en una ajustada definición.

Javier Acuña y Giselle Aldeco integraron el equipo azul, mientras que Eliana Sánchez y Guido Araya, de la banda Vía 66, representaron al equipo naranja. FOTO HUARPE.

En esta edición especial del ciclo de GRUPO HUARPE, el equipo azul estuvo integrado por Javier Acuña y Giselle Aldeco, mientras que el equipo naranja contó con Elina Sánchez y Guido Araya, integrantes de la banda Vía 66. La dinámica volvió a combinar estrategia, rapidez y conocimientos en las distintas materias del juego.

Dos equipos unidos por la música y los recuerdos de la secundaria

Javier Acuña y Giselle Aldeco compartieron que, además de la música, los une el recuerdo de haber participado cuando eran chicos en el tradicional concurso La Ventana. Entre sus materias preferidas mencionaron Música, Lengua y Gimnasia.

Del otro lado estuvieron Eliana Sánchez y Guido Araya, integrantes de Vía 66, quienes destacaron que la banda también nació de una amistad forjada a través de la música. Sus materias favoritas eran Inglés, Música y Química, mientras que entre los recuerdos más presentes de la secundaria aparecieron la presentación de las camperas de egresados y las tardes de taller junto a sus compañeros.

La competencia arrancó con puntaje perfecto para ambos equipos. El azul abrió con una respuesta correcta en Geografía, mientras que el naranja respondió acertadamente en Matemática. En la segunda ronda volvieron a acertar: Lengua para el azul e Historia para el naranja.

La música fue protagonista de ambos equipos: Javier Acuña y Giselle Aldeco vs. Eliana Sánchez y Guido Araya, de Vía 66. FOTO HUARPE.

El ritmo no bajó en la tercera ronda. Ciencia sumó un nuevo punto para Javier y Giselle, mientras que Deportes hizo lo propio para Vía 66, dejando un empate parcial de 3 a 3.

A partir de allí comenzaron las diferencias. El equipo azul respondió correctamente Historia, Matemática y Deportes, mientras que el naranja falló en Lengua y Ciencia, aunque recuperó terreno al acertar Arte utilizando el comodín. Con ese panorama, el marcador quedó 6 a 4 para el equipo azul y parecía encaminarse a una victoria.

Pero el cierre guardaba otro capítulo. El azul falló dos veces consecutivas en Arte, mientras que el naranja acertó Lengua e Historia para igualar el marcador y forzar una pregunta de desempate.

La definición llegó con una consigna de Ciencia: A cuántos grados Celsius hierve el agua en la ciudad de San Juan? Aunque ninguno de los equipos respondió exactamente los 98°C, el conjunto naranja estuvo más cerca al responder 94°C, suficiente para quedarse con la victoria tras una remontada que cambió la historia del programa.

Como premio, Vía 66, celebraron el triunfo llevándose una cena en Corner,

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.