La tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil no solo dejó una profunda conmoción por la pérdida de siete vidas, sino que también modificó la agenda institucional de San Juan. Tras el accidente, el gobernador Marcelo Orrego decretó tres días de duelo provincial, una medida que llevó a suspender actos oficiales, actividades culturales y eventos recreativos, aunque manteniendo el funcionamiento de los servicios esenciales.

El decreto establece que durante 72 horas las banderas permanecerán a media asta en todos los edificios públicos y se suspenden las actividades oficiales de carácter festivo. Sin embargo, el Gobierno aclaró que la medida no implica un cese de la actividad administrativa.

Por ese motivo, la Administración Pública Provincial atenderá normalmente durante las tres jornadas de duelo. Los distintos organismos continuarán prestando servicios y recibiendo al público en sus horarios habituales, garantizando el funcionamiento del Estado mientras la provincia atraviesa uno de los momentos más dolorosos de los últimos años.

En el ámbito educativo tampoco habrá modificaciones. El Ministerio de Educación provinicla confirmó que las clases se desarrollarán con normalidad en todos los niveles y modalidades, tanto en establecimientos públicos como privados. La decisión busca garantizar la continuidad pedagógica, aunque cada institución podrá realizar homenajes o minutos de silencio en memoria de las víctimas.

La Universidad Nacional de San Juan también adhirió al duelo provincial. La institución dispuso mantener las banderas a media asta y resolvió suspender todas las actividades culturales durante tres días. En ese marco quedó cancelado el concierto de cámara que la Orquesta Sinfónica de la UNSJ tenía previsto ofrecer en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Desde la casa de estudios expresaron sus condolencias a los familiares de las víctimas y señalaron que la nueva fecha del espectáculo será comunicada oportunamente.

El impacto del duelo también alcanzó a la agenda deportiva. Según confirmaron fuentes calificadas de la Secretaría de Deporte a DIARIO HUARPE, quedaron suspendidas la caravana de pilotos y el recital previstos para este viernes como parte de las actividades promocionales del Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera.

No obstante, la competencia automovilística prevista para el fin de semana en el Circuito San Juan Villicum se disputará según el cronograma establecido por la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). La decisión fue eliminar únicamente las actividades festivas, en consonancia con el decreto provincial.

Con estas medidas, San Juan buscó equilibrar el funcionamiento de los servicios esenciales con un profundo gesto institucional de respeto hacia las víctimas. Durante tres días, la provincia dejará de lado celebraciones y espectáculos para acompañar el duelo por la pérdida de siete personas que cumplían una misión oficial y cuya muerte conmovió a toda la comunidad.