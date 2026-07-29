Luego de que el Gobierno de San Juan decretara tres días de duelo provincial por la tragedia aérea ocurrida este miércoles 29 de julio en Valle Fértil, el Ministerio de Educación aclaró que la medida no afecta el normal dictado de clases en las instituciones educativas de toda la provincia.

Desde la cartera educativa confirmaron que los establecimientos de todos los niveles y modalidades mantendrán su actividad habitual durante las jornadas de duelo. "Los tres días de duelo no implican asueto, por lo tanto, las clases son normales", señalaron oficialmente desde el Ministerio de Educación.

La aclaración surgió luego de que el Poder Ejecutivo anunciara el decreto de duelo provincial, que establece el izamiento de la bandera nacional y provincial a media asta en todos los edificios públicos y la suspensión de los actos festivos organizados por el Estado.

La medida fue adoptada tras el accidente del helicóptero ocurrido en Valle Fértil, en el que murieron Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Si bien el duelo se extenderá por tres días en todo el territorio provincial, la actividad escolar continuará con normalidad, ya que la disposición oficial no contempla la suspensión de clases ni el otorgamiento de asueto para la administración pública o las instituciones educativas.