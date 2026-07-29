Tras el accidente aéreo ocurrido este miércoles en el departamento Valle Fértil, el Gobierno de San Juan decretó tres días de duelo provincial en homenaje a las siete personas fallecidas, entre ellas cuatro funcionarios públicos que integraban organismos de seguridad y Protección Civil.

La medida dispone que las banderas permanezcan a media asta en todos los edificios públicos y establece la suspensión de los actos festivos organizados por el Estado durante las próximas 72 horas. Sin embargo, el decreto no implica un asueto administrativo, por lo que la administración pública provincial funcionará con normalidad. Las reparticiones estatales mantendrán sus horarios habituales de atención y continuarán prestando servicios a la comunidad.

De esta manera, ministerios, secretarías, organismos descentralizados y demás dependencias del Estado provincial desarrollarán sus actividades de manera habitual, mientras que solo quedarán suspendidos los eventos de carácter festivo o celebratorio previstos en ese período.

El duelo fue dispuesto luego del accidente del helicóptero Bell 412 EP ocurrido durante una misión oficial en Valle Fértil, en el que fallecieron Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Las autoridades provinciales continúan acompañando a las familias de las víctimas mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del accidente.